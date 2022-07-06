Цымбалюк выступил против запрета выезда для мужчин

Актер предложил свой вариант выхода из ситуации.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Тарас Цымбалюк отреагировал на запрет на выезд за границу для мужчин. В Инстаграме артист прокомментировал нововведения и предложил свой вариант: выпускать за границу на 1-2 недели к семьям.

Читай также: Тарас Цимбалюк рассказал о жизни после развода

Цымбалюк подчеркнул, что украинцы разбросаны по всему миру - и не по собственному желанию.

"Все чаще слышу от окружающих историю о "выставке" наших женщин за границей, которые 3 или 4 месяца находятся без своих мужчин. Конечно, у всех все индивидуально, но из-за подобного много семей перестают существовать как одно целое. Кто встречает там новые эмоции, кто работу, профессию. Некоторые не собираются возвращаться. Ощутимый процент там и останется, строя свое будущее," - объясняет актер.

Читай также: Тарас Цымбалюк о разводе с женой: Еще 1,5 месяца назад не думал об этом

Поэтому Тарас предложил отпускать мужчин, которые не служат, на ограниченный срок.

"Далее, есть целый пласт украинских профессионалов, которые раньше/до войны за границей зарабатывали деньги не только для своих семей, но и для Украины. Сейчас эти мужчины сидят дома. Думаю, можно было бы урегулировать режим выезда и возвращение во время обстоятельств военного времени. Так и есть мужчины, которые действительно нужны украинской армии, вооруженным силам Украины, потому что больше пользы нашему государству в это тяжелое время они могут принести именно взяв в руки оружие," - объяснил Цымбалюк.

Также актер добавил, что представителям культурно-информационного фронта "100% не место на передовой".

"Еще более на данный момент странно закрыть ВСЕХ мужчин по своим населенным пунктам (по прописке) и выпускать только с разрешения военкомата," - заявил Цымбалюк.

Ранее мы писали, что Виталий Ким рассказал, как поменялся Владимир Зеленский после 24 февраля. По словам Кима, у лидера Украины все хорошо с силой и самовыдержкой.