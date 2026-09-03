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Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото

Актер познакомил отца и маму с новой возлюбленной

Автор: Коваленко Наталья
Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото
Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился кадрами из семейной поездки в Карпаты. После непродолжительного визита во Львов артист вместе с родителями и своей избранницей, актрисой Еленой Светлицкой, отправился на отдых в Буковель.

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Актер опубликовал в соцсетях совместное селфи, сделанное на подъемнике посреди гор и леса. На снимке рядом с Тарасом сидит Светлицкая, а за ними — родители актера: Татьяна Васильевна и Василий Васильевич.

«На базе», — лаконично подписал Цымбалюк, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, что Тарас и Елена долгое время скрывали роман и подтвердили его лишь недавно.

Цымбалюк с родителями и Светлицкой instagram.com/taras.tsymbaliuk
Цымбалюк с родителями и Светлицкой instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Теги:
шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая

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