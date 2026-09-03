Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото
Актер познакомил отца и маму с новой возлюбленной
Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото instagram.com/taras.tsymbaliuk
Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился кадрами из семейной поездки в Карпаты. После непродолжительного визита во Львов артист вместе с родителями и своей избранницей, актрисой Еленой Светлицкой, отправился на отдых в Буковель.
Читай также: В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла ДжеффриАктер опубликовал в соцсетях совместное селфи, сделанное на подъемнике посреди гор и леса. На снимке рядом с Тарасом сидит Светлицкая, а за ними — родители актера: Татьяна Васильевна и Василий Васильевич.
«На базе», — лаконично подписал Цымбалюк, добавив эмодзи в виде красного сердца.
Напомним, что Тарас и Елена долгое время скрывали роман и подтвердили его лишь недавно.
Цымбалюк с родителями и Светлицкой instagram.com/taras.tsymbaliuk