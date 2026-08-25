Светлицкая с Цымбалюком показали игривые фото у кровати и в других местах
Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк нанимали ряд совместных кадров в Одессе.
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая, недавно официально подтвердившие свои интимные отношения, продолжают открыто демонстрировать чувства.
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Во время совместного отдыха в Одессе актеры устроили романтическую фотосессию на разных локациях. Для фотографий пара позировала в гостиничном номере, на террасе, в лифте и т. д.
Кадрами влюбленные поделились в своих блогах. На некоторых изображениях Цымбалюк и Светлицкая нежно обнимаются.
До подтверждения отношений публичные лица долгое время только намекали на свой роман. В то же время после того, как Цымбалюк показал романтическое видео со Светлицкой, в сети появились предположения. Мол, актер предал ее, поэтому таким образом попытался загладить вину. Однако подтверждений этих слухов не было.
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Елена Светлицкая ранее жила в браке, тогда как Тарас Цымбалюк уже дважды вступал в официальные отношения.