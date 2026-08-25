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Светлицкая с Цымбалюком показали игривые фото у кровати и в других местах

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк нанимали ряд совместных кадров в Одессе.

Автор: Дмитрий Сыч
Светлицкая с Цымбалюком показали игривые фото у кровати и в других местах
Пара долго не подтверджала отношения, но постоянно подогревала слухи о романе
instagram taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая, недавно официально подтвердившие свои интимные отношения, продолжают открыто демонстрировать чувства.

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Во время совместного отдыха в Одессе актеры устроили романтическую фотосессию на разных локациях. Для фотографий пара позировала в гостиничном номере, на террасе, в лифте и т. д.

Кадрами влюбленные поделились в своих блогах. На некоторых изображениях Цымбалюк и Светлицкая нежно обнимаются.

До подтверждения отношений публичные лица долгое время только намекали на свой роман. В то же время после того, как Цымбалюк показал романтическое видео со Светлицкой, в сети появились предположения. Мол, актер предал ее, поэтому таким образом попытался загладить вину. Однако подтверждений этих слухов не было.

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

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Елена Светлицкая ранее жила в браке, тогда как Тарас Цымбалюк уже дважды вступал в официальные отношения.

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Теги:
фото, актер, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, Тарас Цымбалюк, отношения, личная жизнь звезд, Елена Светлицкая

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