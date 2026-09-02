Цымбалюк показал трогательные фото отдыха с родителями

Семья провела время во Львове

Автор: Коваленко Наталья

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился в инстаграме серией фотографий из своей поездки во Львов. Компанию Тарасу составили его самые родные люди — папа Василий и мама Татьяна.

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Семья прогулялась по центру города. В частности, они были запечатлены на террасе одного из заведений на фоне башни Львовской ратуши и возле Доминиканского собора.

Для визита во Львов Тарас выбрал белую футболку и джинсовые шорты, дополнив образ очками и часами. Его родители также выглядят стильно и по-летнему. Папа актера позировал в черном поло и серых шортах, а мама — в светло-голубой блузе и белых брюках.

«Львов», — лаконично подписал Цымбалюк, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Тарас Цымбалюк с родителями во Львове instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями во Львове instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями во Львове instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями во Львове instagram.com/taras.tsymbaliuk