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«А может мы уже женаты?»: Светлицкая поразила заявлением об отношениях с Цымбалюком

Актриса рассекретила, как отреагировала на публичное признание в любви от коллеги

Автор: Коваленко Наталья
«А может мы уже женаты?»: Светлицкая поразила заявлением об отношениях с Цымбалюком
«А может мы уже женаты?»: Светлицкая поразила заявлением об отношениях с Цымбалюком instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая в программе «Тур звездами» впервые детально прокомментировала свой роман с коллегой Тарасом Цымбалюком. Ранее пара долгое время не подтверждала слухи об отношениях, однако недавно Цымбалюк опубликовал в инстаграме рилс с признанием в любви.

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По словам артистки, такой шаг избранника стал для нее настоящей неожиданностью, хотя ранее они и обсуждали возможность обнародования отношений. Актриса призналась, что узнала об этом непосредственно в сети, отметив, что ей было очень приятно.

«Ну, мы раньше это обсуждали, когда это может произойти, как это может произойти, но именно этот его шаг был для меня неожиданным. Я когда зашла в инстаграм, уже все увидела. Ну, мне было приятно, конечно», — поделилась Елена.

Также она добавила, что после этого публичного шага их связь стала еще теплее и ближе.

Отвечая на вопрос о продолжительности романа, Светлицкая воздержалась от озвучивания точных дат, заметив лишь, что они вместе «настолько долго, чтобы понять, что им очень хорошо вместе».

Так же сдержанно звезда отнеслась к вопросу о совместном проживании, обещая поделиться этим, когда оба будут готовы. В то же время актриса интригующе отреагировала на тему второго замужества.

«А может мы уже с ним может мы уже с ним женаты? Вы же не знаете, кстати, кольцо. Вы же не знали, что мы были вместе», — ответила Светлицкая.

Также актриса раскрыла, что Тарас уже давно знаком с ее дочерьми, и они находятся в «классных» отношениях.

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Теги:
шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк, романы звезд, личная жизнь звезд, Елена Светлицкая

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