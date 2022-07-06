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"Адекватный Бардаш": сын продюсера прочитал стих про Украину в Польше

Бывшая Юрия Бардаша Луна выступила с сыном на благотворительном концерте в поддержку Украины.

Автор: Дмитрий Сыч
"Адекватный Бардаш": сын продюсера прочитал стих про Украину в Польше
Юрий Бардаш долго молчал о вторжении РФ в Украину, но потом разразился прокремлевской пропагандой
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Украинская певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна и являвшаяся супругой продюсера Юрия Бардаша в 2012-2018-м годах, принимает участие в благотворительных концертах в пользу родной страны. Так, артистка появилась на варшавской сцене с сыном от Бардаша Георгием.

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Мальчик надел на мероприятие сине-желтый флаг и зачитал стих "Моя Україна". Видеозапись декламации мать выставила в Инстаграме.

Свой комментарий к быстро набирающему популярность ролику оставил и бывший протеже Бардаша Антон "Wellboy" Вельбой.

instagram a.wellboy

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Ранее мы писали, что другая бывшая супруга Юрия Бардаша сообщила о разводе с ним. У экс-пары имеется общая дочь. Женщина добавила, что не разделяет пророссийских взглядов Бардаша.

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Теги:
Польша, Украина, Россия, Кристина Бардаш, Юрий Бардаш, стих, дети знаменитостей

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