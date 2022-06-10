Тополя раскритиковал временных звезд-военных

Вокалист Антитіл против "показухи", которую часто устраивают украинские звезды, надевая камуфляж и беря в руки оружие.

Супруг Алеши считает, что многие его коллеги несерьезно относятся к своей военной службе

С начала полномасштабного вторжения многие известные лица украинской музыки, спорта и других отраслей надели военную форму и взяли в руки оружие. Кто-то пошел в отряды ТрО, кто-то – пополнил ряди ВСУ. Однако многие вскоре вернулись к былым обычным для себя занятиям. Так, сложил оружие и вышел на боксерский ринг Александр Усик. Весьма недолго обязанности теробороновца выполнял Святослав Вакарчук, быстро прильнув к обычному для себя микрофону. Антин Мухарский отложил "ружьишко" после неудачного опыта стрелка по своим и полетел на гастроли в Северную Америку. Да и Макс Барских, судя по появлениям в СМИ и соцсетях, чаще с журналистами общается и за границей колесит.

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Тех, кто из знаменитостей отнесся к новым выбранным обязанностям серьезно, значительно меньше. На военной службе, например, остаются Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" и Тарас Тополя из "Антитіл".

Супруг певицы Алеши рассказал для "ЖВЛ" о коллегах, которые пиарятся на войне:

"Все почему-то думают, что вступление звезды в ТрО – это такая показуха. Ты вступил, сделал пару селфи, а дальше у тебя спецзадание – чилишь в Европе или ездишь с благотворительными концертами. И люди это воспринимают, как такое себе "что попало"".

У Тополи с Алешей трое детей. Певец не виделся с семьей более трех месяцев. И пока, по его словам, не собирается:

"Сейчас группа "Антитела" – солдаты. И вот, когда ты эту функцию берешь на себя, и когда ты скажешь: "Чуваки, я полечу в Америку. Мне надо". А меня спросят: "А мне, что не надо? А мне в Жашков не надо? Или в Стрый? Или в Славское? Или в Житомир?" А кто будет делать работу вместо Тополи? Поэтому все эти истории, чтобы увидеться с семьей – это все очень непросто".

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Ранее мы писали о том, что Андрей Хлывнюк поведал о своем ранении и общении с участником группы Pink Floyd.