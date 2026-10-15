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Тополя поведал о наступлении счастья после развода

Тарас Тополя ознакомил публику с нюансом своей нынешней личной жизни.

Автор: Дмитрий Сыч
Тополя поведал о наступлении счастья после развода
О разводе пары стало известно в прошлом году
instagram tarastopolia

Тарас Тополя – лидер группы "Антитіла" – рассказал об эмоциональном состоянии после разрыва с Еленой Тополей и поделился личным открытием. По словам певца, ему понадобилось время, чтобы снова позволить себе радоваться жизни без чувства вины.

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Как сказал артист в радиоэфире, около полугода назад он впервые заметил, что чувствует себя счастливым и больше не корит себя за это. Раньше Тарас задумывался, уместно ли позволять себе радость, когда вокруг столько боли.

Эти волнения стали одним из толчков к созданию его новой композиции "ОК". В песне исполнитель поднял тему личного счастья в непростые времена и собственного права на положительные эмоции.

Тополя отметил, что осознание возможности быть счастливым без угрызений совести стало для него важным шагом. Пережитое по завершении брака также нашло отражение в его творчестве.

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Тарас и Елена Тополи сообщили о разводе в декабре 2025-го после ряда лет совместной жизни. Бывшие супруги воспитывают троих детей.

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Теги:
Развод, счастье, Alyosha, Тарас Тополя, личная жизнь, отношения, личная жизнь звезд, Елена Тополя

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