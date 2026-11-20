Певица рассказала о повышенном внимании мужчин

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Елена Тополя рассказала о своей личной жизни после развода с фронтменом группы «Антитела» Тарасом Тополей. В интервью изданию BLIK.ua артистка призналась, что сейчас получает немало внимания от противоположного пола, однако не имеет ни желания, ни свободного времени для новых романов.

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По словам Елены, после разрыва с мужем она полностью сосредоточилась на воспитании троих детей, активной концертной деятельности и решении текущих судебных дел, связанных со сливом интимного видео с ней. Артистка подчеркнула, что насыщенный гастрольный график забирает колоссальное количество физических и эмоциональных ресурсов, а дома ее сразу ждут родительские обязанности.

«У меня ни интереса нет сейчас, ни времени, ни сил на это. Я счастлива, что у меня есть много концертов. Счастлива, что у меня есть много поклонников. Счастлива, что на этих концертах мы даем детям возможность радоваться. Поверь, это действительно очень большая работа. Она больших усилий стоит, много ресурсов твоих и здоровья. И я, приезжая домой после этого всего, истощена. Я понимаю, что, можно сказать, я с одной работы на другую приезжаю. Там отдохнуть не всегда получается», — поделилась певица.

Несмотря на большую занятость, Елена не обделена ухажерами. По ее словам, есть мужчины, которые уже не первый месяц пытаются добиться ее расположения. Однако звезда на этом этапе жизни готова посвящать свое время и мысли исключительно детям.

«Я не хочу никуда вообще своими ни мыслями, ни силами, ни временем своим. Никто его не заслужил, чтобы я на это пошла. Кроме моих детей — никто. Есть много мужчин, которые просто штурмуют уже месяцами. Мне очень приятно, но я не готова сейчас в это вкладываться своим временем и своим вниманием. Честно, мне сейчас это не нужно», — подытожила Тополя.