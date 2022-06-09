Эксперт поведала, чем заменить дефицитную гречку

Диетолог Оксана Скиталинская помогла с выбором аналогов украинского суперфуда.

Диетолог Оксана Скиталинская пришла в студию программы "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV". Во время беседы с ведущими Лилией Ребрик и Славой Деминым эксперт рассказала о пользе гречневой крупы и дала советы, чем заменить ее в период длительного дефицита.

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По подсчетам экспертов, ежегодно украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречневой крупы. При этом в Украине выращивается только половина, остальная часть – импортировалась из России. Теперь и ее не стало, и пришлось это на период конца сезона. Поэтому только в сентябре будет новый урожай гречки, но стоить она будет дороже, чем обычно.

Диетологи уверяют – любовь украинцев к гречке возникла не просто так. Это сверхполезный продукт, содержащий множество витаминов и микроэлементов.

"Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице и т. д. В гречке есть сложные углеводы, вещества, которые обладают противовоспалительным действием, которые богаты магнием, калием, а еще липотропные вещества, которые помогают вывести из организма все лишнее, даже вредный холестерин", – молвила Скиталинская.

Но сколько бы пользы ни было в этом продукте, ситуация на полках магазинов указывает на то, что определенное время украинцам нужно будет заменять чудо-кашу чем-нибудь другим. Диетолог уверяет: выход есть.

"Если есть возможность приобрести гречку – берите, сколько бы она ни стоила, и делайте из нее основу каши, добавляя другие крупы. То есть делайте миксы. Смешивать можно все: рис, булгур, овсянку, чечевицу, нут, пшено. Если все же не можете приобрести гречку – замените ее овсянкой. Эта каша максимально приближена к гречке по пользе. На второе место я бы поставила пшено, ведь оно целое – не обработанное, а значит, содержит немало питательных элементов", – сказала знаток еды.

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Кроме того, дополнить витаминную тарелку диетолог советует другими отечественными продуктами: свеклой, морковью, зеленью и яйцами. Не менее полезным заменителем круп является картофель, особенно вареный в мундирах или запеченный с травами. Дополнить его можно квашеными овощами и селедкой. Такие блюда будут оказывать только положительное влияние на ваше здоровье.

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