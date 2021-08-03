Как похудеть с помощью арбуза - ответ диетолога

Похудеть при помощи арбуза можно, но делать это нужно ответственно и зная меру, уверяет диетолог.

Журналисты "Ранку з Україною" отправились на рынок, где проверили несколько лайфхаков, как правильно выбрать арбуз. Первый – по "половыми различиям". Однако, выяснилось, что это самый настоящий миф. А вот второй – по звонкому звуку – не подвел. Но есть один фактор, который останавливает украинцев покупать сладкую вкусность – цена. Стоит ягода сегодня от 20 до 30 грн за килограмм. Но продавцы уверяют – совсем скоро цена пойдет на спад, ведь сезон только начинается. Но можно и раскошелиться, ведь, кроме вкуса, арбуз еще и очень полезен!

"Арбуз действительно очень полезен! Он содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы. Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей", – комментирует врач-диетолог Карина Дайнеко

За это его любит и певица Тина Кароль. И в сезон арбузов непременно сидит на специальной диете. Но врачи предупреждают – это может быть опасно.

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"Это миф. Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой – это не полезно! Потому что приводит к резким "скачкам" инсулина в крови – как следствие аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет", – объясняет диетолог.

Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру.

"Арбуз – очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм", – отмечает эксперт.

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И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи – таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.