Евровидение 2022 – поедет ли на него Украина

KALUSH Orchestra собираются выступить вместо Alina Pash в Турине (Италия). Однако речь пойдет не о лайве.

KALUSH Orchestra сообщает в Инстаграме, что их участник Килиммен – на передовой

В Украине продолжаются военные действия, однако представители нашей страны все же предстанут на международном песенном конкурсе "Евровидение". Такая информация появилась на фейсбук-странице украинского представительства мероприятия.

"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022!" – отпечено в посте.

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Но это будет не личное появление на туринской сцене, а видеозапись. Ее артисты подготовят в безопасном месте. Записанный ролик будет отправлен организаторам "Евровидения".

"А в случае нашей победы над оккупантами до мая наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!" – говорится в публикации.

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Ранее мы писали, что после предоставления поддельного документа на Алину Паш было заведено уголовное дело. Исполнительница предоставила фиктивную справку о легальном въезде в Крым в 2015 году.