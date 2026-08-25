Евровидение-2027: одна из стран бойкотирует песенный конкурс

Почему Нидерланды отказались от участия

Автор: Коваленко Наталья

Нидерландский общественный вещатель AVROTROS официально объявил, что страна не будет принимать участие в песенном конкурсе Евровидение-2027. Главной причиной решения называют растущую политическую поляризацию и влияние международных конфликтов, в частности войны в Газе, из-за чего конкурс перестали считать нейтральным.

В своем заявлении гендиректор AVROTROS Тако Зиммерман выразил мнение, что геополитические споры разрушают первоначальную идею шоу.

«Международные конфликты все больше влияют на конкурс, подрывая его нейтральный характер. Евровидение превратилось в площадку для раскола», — говорится в заявлении.

Организаторы конкурса ранее объявили о запрете проводить шоу странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Однако в AVROTROS отметили, что эти новшества не возвращают доверия к независимости Евровидения.

Напомним, что в 2026 году пять стран (Нидерланды, Исландия, Испания, Ирландия и Словения) уже бойкотировали конкурс из-за участия Израиля, который в 2025 и 2026 годах занимал вторые места. Это привело к падению телеаудитории на 35 миллионов зрителей.

Следующий конкурс должен состояться 15 мая 2027 года в болгарском городе Бургас благодаря победе певицы Dara с песней Bangaranga в Вене.