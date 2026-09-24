Страна изменила вещателя и правила отбора представителя на конкурс

Автор: Коваленко Наталья

Нидерланды объявили о возвращении на Евровидение-2027 после годового бойкота facebook.com/EurovisionSongContest

Общественный вещатель Нидерландов (NPO) официально объявил о возвращении страны к участию в песенном конкурсе Евровидение, начиная с 2027 года.

Читай также: Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн эмоционально отреагировала на приговор Гарви Вайнштейну

В прошлом месяце вещатель AVROTROS, который годами занимался участием Нидерландов, отказался от этой роли из-за несоответствия условий конкурса ценностям компании и общей геополитической напряженности. После этого ответственность за конкурс перешла непосредственно к NPO.

В результате длительных переговоров с Европейским вещательным союзом (EBU) и благодаря активной позиции нескольких критически настроенных вещателей, EBU согласилась реформировать правила и вернуться к первоначальному объединяющему принципу конкурса.

«Песенный конкурс был основан для объединения людей в Европе после Второй мировой войны. Во времена геополитического беспокойства, войны и поляризации мы хотим вернуть эту функцию... Чтобы действительно воплощать слоган “United by Music”», — отметила Ят де Ранитц, председатель правления NPO.

С 2027 года Нидерланды меняют подход к подготовке. Вместо одного вещателя задачи распределят по двум отдельным направлениям.

Отбор и подготовка участника станет совместным проектом общественных вещателей под координацией NPO. Для этого создадут независимую команду экспертов.

Трансляцию и комментирование будет обеспечивать вещатель NOS. Это позволит журналистам оставаться полностью независимыми и нейтральными в освещении событий вокруг конкурса.

Евровидение-2027 пройдет в городе Бургас (Болгария). Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а финал на 15 мая.

Напомним, что в декабре 2025 года Нидерланды и еще четыре страны отказались от участия в Евровидении-2026 из-за допуска Израиля на фоне войны в Секторе Газа.