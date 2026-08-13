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Евровидение-2027 пройдет на побережье Черного моря

Болгария выбрала город для проведения конкурса

Автор: Коваленко Наталья
Евровидение-2027 пройдет на побережье Черного моря
Евровидение-2027 пройдет на побережье Черного моря eurovision.com

Европейский вещательный союз (EBU) и Болгарское национальное телевидение (BNT) официально объявили, что 71-й песенный конкурс Евровидение-2027 будет проходить в курортном городе Бургас на побережье Черного моря.

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Главной ареной станет современный комплекс Arena Burgas, открытый в 2023 году. Вместе с местом проведения были объявлены даты. Так, первый полуфинал состоится 11 мая, второй полуфинал — 13 мая 2027 года, а гранд-финал: 15 мая.

Arena Burgas eurovision.com
Arena Burgas eurovision.com

Бургас победил в конкурентной борьбе среди четырех болгарских городов благодаря мощной технической базе арены, развитой гостиничной инфраструктуре, удобной транспортной логистике и четкому видению превращения всего города в масштабную «еврофановскую» локацию.

Несмотря на то, что основные шоу будут проходить в Бургасе, BNT привлечет к сопутствующим культурным мероприятиям другие города-претенденты — Софию, Пловдив и Варну, чтобы расширить масштаб праздника на всю страну.

«Это исключительная честь для нас. Задача состоит не просто в том, чтобы один город принял конкурс. Это Болгария принимает Евровидение — все сообщество, объединенное и вдохновленное. Наша цель — чтобы Европа узнала Болгарию через Бургас», — заверил мэр города Димитар Николов.

Напомним, что право проводить музыкальное мероприятие Болгария получила благодаря победе певицы DARA с песней «Bangarang» на Евровидении-2026 в Вене.

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Теги:
Евровидение, песенный конкурс, Болгария, шоу-бизнес

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