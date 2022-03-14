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Паша Ли перед гибелью спас своим бронежилетом ребенка

Украинский актер был членом теробороны в Ирпене.

Автор: Дмитрий Сыч
Паша Ли перед гибелью спас своим бронежилетом ребенка
Это фото – из последнего инстаграм-поста актера, датированное 4 марта 2022 года
instagram pashaleeofficial

Обнаружено тело украинского актера Паши Ли. Об этом 13 марта сообщил в Фейсбуке Ярослав Бевзюк. Паша погиб от огнестрельного ранения. Перед гибелью он отдал свою защиту ребенку.

"Нашли тело нашего Паши Ли. Он помогал детям выбраться из дома во время эвакуации из Ирпеня. Той эвакуации, которую рашисты срывали обстрелами по мирным жителям. Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка, которого нес на руках", – написал Бевзюк.

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Также автор поста уточнил детали гибели Паши Ли. Перед смертью он позаботился о жизни ребенка:

"Вражеская пуля оборвала его жизнь. Настоящий художник в деле и душе. Молодой парень, актер Паша Ли. Пошел добровольцем в ряды теробороны ВСУ. И стал храбрым солдатом. Мама Павла не дождется своего единственного сына, которого воспитала настоящим человеком, настоящим патриотом и настоящим героем. Герою Слава!"

О том, что Паша Ли погиб, 6 марта. А 11 числа мать актера обратилась к ирпеньцам, попросив помощи в поисках раненого сына.

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Ранее мы писали, что Паша Ли вступил в тероборону незадолго до своей смерти. Мужчине было 33 года.

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Теги:
Украина-Россия, актер, военный конфликт

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