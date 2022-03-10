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Пугачева рассказала российскому священнику о своей "эмиграции" из РФ

Примадонна представителю церкви: "Рано радуешься, Андрюша".

Автор: Дмитрий Сыч
Пугачева рассказала российскому священнику о своей "эмиграции" из РФ
Пугачева ничего не постила в Инстаграме с 23 февраля 2022 года
instagram alla_orfey

На днях в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми вылетели из России. Звезда советской и российской эстрады ничего не говорила по этому поводу. И теперь опубликовала видео, в котором рассказала об "эмиграции".

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Начинается ролик фрагментом проповеди российского священника:

"Мы жили в сатанинской химере, друзья, вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал". 

Потом в кадре предстает сама Алла Борисовна и говорит:

"Рано радуешся, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".

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Ранее мы писали о том, что многие украинские звезды выехали за границу, пока у них на родине идет война. Потап и Настя, например, не возвращались в Киев еще до 24 февраля.

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Теги:
Алла Пугачева, эмигранты, Пугачева и Галкин, православие

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