Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери

Алексей Горбунов записал ролик с бельгийским коллегой Жан-Клодом Ван Даммом.

Актеры шесть лет назад уже снимались в совместном фильме

Алексей Горбунов оказался в одном проекте с бельгийской кинозвездой Жан-Клодом Ван Даммом. Короткое видео со встречи артист поделился в инстаграме.

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Актеры увиделись в гримерке во время работы над будущей лентой, подробности которой Горбунов пока не разглашает. Там они с Ван Даммом и записали видеообращение на английском и русском языках.

В начале ролика Алексей обратился к дочери (у актера их две). Мол, сейчас они "снимать будут". А бельгиец хорошо отозвался об украинском коллеге:

"Папа – хороший человек и актер".

После этого Горбунов поблагодарил его и назвал братом. Жан-Клод в ответ так же окрестил Горбунова.

В комментариях публика написала, что Ван Дамму "наконец-то повезло" сняться с Горбуновым. Тем временем Любава Грешнова поставила лайк.

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К слову, еще в 2020-м году Алексей и Жан-Клод уже пересекались на съемочной площадке. Тогда они воплотили в Киеве героев ленты "Последний наемник/The Last Mercenary".