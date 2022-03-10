Леся Никитюк выложила телефонный разговор российских военных-мародеров

Захватчики обещают привезти супругам норковые шубы.

В сети появляется все больше видео, на которых российские военные хозяйничают в украинских магазинах, банках и вламываются в дома. Такой видеонарезкой поделилась телеведущая и блогерша Леся Никитюк. Ролик сопровождает фрагмент телефонного разговора.

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Во время этого разговора мужчины описывают свои "подвиги" в Украине. А именно – мародерские действия, а также обещают привезти представительницам женского пола шубы и бытовую технику.

"ДНО! Д – дебіли, Н – ніщеброди, О – орки", – коротко подписала ролик авторша поста.

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Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева ответила представителю РПЦ, который обрадовался в связи с выездом артистки из РФ. Она пообещала вернуться и помолиться за богохульника.