Леся Никитюк выложила телефонный разговор российских военных-мародеров
Захватчики обещают привезти супругам норковые шубы.
В сети появляется все больше видео, на которых российские военные хозяйничают в украинских магазинах, банках и вламываются в дома. Такой видеонарезкой поделилась телеведущая и блогерша Леся Никитюк. Ролик сопровождает фрагмент телефонного разговора.
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Во время этого разговора мужчины описывают свои "подвиги" в Украине. А именно – мародерские действия, а также обещают привезти представительницам женского пола шубы и бытовую технику.
"ДНО! Д – дебіли, Н – ніщеброди, О – орки", – коротко подписала ролик авторша поста.
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