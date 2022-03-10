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Седокова закрыла Инстаграм, так и не сказав ни слова о войне в Украине

Украинка и бывшая участница "ВИА Гры", на протяжении многих лет живущая в России, решила молчать о путинской "военной спецоперации".

Автор: Дмитрий Сыч
Седокова закрыла Инстаграм, так и не сказав ни слова о войне в Украине
Теперь Седокова выбирает, кому видеть ее страницу
instagram annasedokova

Анна Седокова, как и многие ее коллеги, до недавнего времени радовала подписчиков яркими снимками. То новый лук демонстрировала, то – поездки за границу. Ну а теперь внезапно закрыла свою инстаграм-страницу.

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Исполнительница, которая в начале нулевых дала о себе знатьт в роле телеведущей, а позже – очередной виагрянкой, так ни разу и не написала о происходящем с 24 февраля 2022 года в Украине.

На аватарке Седоковой, правда, имеется фото подсолнуха на фоне голубого неба и фраза "молюсь за Украину". Читателями ныне закрытого аккаунта является 5,4 миллиона пользователей. Однако новых пользователей Седокова будет одобрять только после рассмотрения поданных заявок.

instagram annasedokova

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Ранее мы писали о том, что Максим Галкин поплатился в одном из городов РФ концертом из-за высказывания о военных действиях в Украине. Некоторые его соотечественники, как показано на видео, восприняли призывы к миру как неуважение к родине.

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Теги:
Украина-Россия, инстаграм, Анна Седокова, ВИА Гра, Седокова

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