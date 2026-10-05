Никитюк исправила коллегу по Орлу и решке в вопросе своего брака

Леся Никитюк пообщалась с Андреем Бедняковым, который назвал ее избранника Дмитрия Бабчука "отличным мужем".

Никитюк вспомнила о ЗАГСе, который открылся в ее доме

Леся Никитюк расставила точки над "i" относительно своего семейного статуса. Она объяснила, действительно ли официально приходится женой военному Дмитрию Бабчуку, с которым воспитывает сына Оскара.

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Недавно Леся стала гостьей шоу Андрея Беднякова "Де брехня?". Там ведущий поздравил коллегу с рождением ребенка и браком, поскольку был убежден, что за время их длительной разлуки она успела выйти замуж.

Впрочем, 38-летняя Леся сразу поправила Беднякова. Она подчеркнула, что они с Бабчуком пока официально не женаты и до сих пор находятся в статусе жениха и невесты.

По словам Никитюк, после помолвки пара решила отложить свадьбу до завершения войны. Ведущая объяснила, что хочет полноценного празднования, а не формальной церемонии ради фотографий.

Никитюк также с юмором рассказала, что в ее доме уже даже открыли ЗАГС, однако до официальной регистрации брака дело пока не дошло.

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К слову, сын Леси и Дмитрия родился прошлым летом. Публичная персона до последнего скрывала, что была в интересном положении.