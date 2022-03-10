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Вакарчук устроил мини-концерт у памятника Дюку в Одессе

Вокалист Океана Эльзы спел под гитару на уличных ступеньках.

Автор: Дмитрий Сыч
Вакарчук устроил мини-концерт у памятника Дюку в Одессе
Вакарчук сейчас ездит по Украине
instagram sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук продолжает ездить по Украине и поддерживать людей. Очередную остановку музыкант осуществил в Одессе. На улице Приморской, возле одной из визитных карточек города – памятника Дюку де Ришелье – он исполнил свою песню "Човен".  

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена! Розквітай, земле ти моя", – прозвучали в Южной Пальмире строки Вакарчука, который играл и пел, сидя на ступеньках".

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На выложенном в Инстаграме вокалиста Океана Эльзы видео видно, что памятник обложен мешками с песком. Это увеличивает шансы уберечь его во время возможных обстрелов города. Чтобы обложить Дюка, понадобилось 1200 мешков.

В разных населенных пунктах Вакарчук посещает военных регулярной украинской армии и добровольцев теробороны с целью поднять их дух.  

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Ранее сообщалось, что Вакарчук побывал у главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Музыкант и чиновник записали видео с ноткой юмора.

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Теги:
Вакарчук, Украина-Россия, Одесса, Святослав Вакарчук

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