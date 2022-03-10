Михалков подал вторжение своей страны в Украину как спасение России

Никита Михалков давно является приверженцем действий Владимира Путина. Вот и нарушение границ суверенного государства, которое привело к жертвам среди мирного населения, он тоже посчитал правильным.

Узнаваемый российский режиссер Никита Михалков выложил экстренный выпуск своей авторской программы "БесогонТВ" на 53 минуты. В ней приверженец кремлевской политики оправдывает внешнюю политику Российской Федерации по отношению к Украине. По словам кинодеятеля, таким образом его страна спасает себя от нападения Запада. Последнее, мол, готовился к этому с 1991 года.

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Война, убежден Михалков, является "глобальной попыткой наступления западной цивилизации на русский мир". Ее он расценивает как посягательство на православную этику и традиционные ценности русских.

"Человек, который рожден по законам этой этики и этих традиций никогда не согласится с тем, что нам хотят предложить. Начиная от освящения однополых браков в церкви до легализации фашизма", – говорит, удобно умостившись в кресле, режиссер.

При этом киношник преспокойно употребляет слово "война", а не "спецоперация", как это звучит из уст Владимира Путина.

Также Михалков утверждает, что Украина находится в заговоре с Европой и США. Дескать, подготовка нападения на РФ велась три десятилетия.

О том, что готовится военное вторжение в Россию, говорит режиссер, стало известно разведке его страны. Вот почему власти приняли решение защищать своих граждан. Вещал 76-летний россиянин как о военных действиях, которые начались 24 февраля 2022, так и о тех, что охватили Донбасс в 2014-м.

"Я не знаю здравомыслящего человека, который считает, что война – это хорошо. Но и Украина, и США, и Европа начали готовить эту войну в 1991 году. Посчитайте, сколько это лет. И именно поэтому, когда российская разведка получила неопровержимые доказательства, что назначен срок, время и место вторжения украинских войск на Донбасс, было принято это непростое решение. Выхода было два: или мы себя отстоим, или нас не будет вообще", – обнародовал свою точку зрения автор экстренного выпуска.

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