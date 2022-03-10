Обо всем, кроме войны: Тодоренко показывает подписчикам гардероб

Одесситка, ранее пожелавшая мира, а потом выложившая кадры с военной Украины, переключилась на другие темы.

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко, которая живет в России со своим мужем Владом Топаловым, еще 23 февраля выставила у себя фото, взывающее к дружбе России с Украиной. 1 марта она опубликовала кадры войны на родине, отметив, что они из "новостных пабликов о событиях в Украине". Это – роженицы в бомбоубежище, спящие в подвале дети, ребенок в руках хирургов и другие снимки. При этом во всех публикациях певица отключила комментарии.

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Однако после принятия в РФ так называемого закона о фейках узнаваемая личность даже намекать на происходящее в Украине перестала. То, о чем теперь рассказывает одесситка Тодоренко – луки.

"Вижу, что мнения разделились: есть желающие послушать о цензуре и финансах. А также просто хоть немного расслабить мозг и посмотреть разбор гардероба", – написала Регина в одним инстаграм-историях.

В соседних добавила:

"С экспертами в области финансов и цензуры уже веду переговоры. Скоро будет онлайн. Разбор гардероба готов", – написала Регина в одним инстаграм-историях.

instagram reginatodorenko

instagram reginatodorenko

instagram reginatodorenko

instagram reginatodorenko

instagram reginatodorenko

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Ранее мы писали о том, что российская актриса Татьяна Лазарева прилетела в Украину за неделю до начала "военной спецоперации" Путина. Обратный рейс у нее планировался 25 февраля, поэтому полететь в РФ актрисе не удалось. Она остается в Киеве.