Российская актриса Татьяна Лазарева не желает жить в России

Лицедейка прилетела в Украину на съемки юмористического проекта за неделю до войны.

Лазарева хочет вернуться домой, однако жить в России не желает

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева пребывает в столице Украины. К нам она приехала за неделю до российского вторжения. Планировалось, что знаменитость будет судьей очередного сезона юмористического шоу "Лига смеха".

В интервью Meduza Лазарева поведала, что остановилась в апарт-отеле в центре Киева:

"Это – небольшая квартира, поэтому весь быт я обустраиваю сама. Это делать я умею: все-таки имею постсоветский опыт и у меня трое детей. У меня уютно, запас продуктов я сделала", – поделилась актриса.

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Обратный билет у Лазаревой был на 25 февраля. Вот почему ей не удалось никуда вылететь. Но жить в РФ актриса не горит желанием:

"Конечно, никаких надежд на возвращение у меня нет, я наговорила себе достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться есть желание, но жить в России – нет".

Узнаваемая личность старается пореже выходить на улицу и далеко от своей гостиницы не отходить. По словам Лазаревой, столица Украины хорошо укрепляется.

Многие друзья агитировали актрису выехать из Украины.

"У друзей, которые меня пригласили, есть какое-то чувство вины, они постоянно предлагают уехать. Но сейчас это уже опасно, очень сложно добраться до границы. Здесь, в самом центре Киева, я пока чувствую себя в относительной безопасности. Улицы патрулируются полицией и теробороной. Здесь есть свет, тепло и Интернет", – молвила Лазарева.

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Ныне россиянка столкнулась как с недоброжелательным отношением украинцев, так и земляков. Однако, по словам лицедейки, она относится к этому с пониманием.

"Совершенно агрессивного отношения я особо не испытывала. Первые несколько дней я слышала в свой адрес в магазине слова типа "садись на танк и вали назад". Но я вполне понимаю этих людей. В соцсетях очень много людей из России пишут мне с негативными эмоциями, называют плохими словами, спрашивают, за сколько я продалась. На этот вопрос я ответить не могу: хотелось бы сначала узнать, где касса, в которой я могу получить должное", – отметила актриса.

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