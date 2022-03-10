Кароль из-за границы осудила "перекрасившихся" в патриотов звезд

Тине Кароль не по нраву, что многие ныне заявляющие о любви к родине люди в 2014-м молчали.

Тина Кароль подвергла критике, как она считает, новоиспеченных патриотов. Эти коллеги артистки не высказывались насчет боевых действий, которые начались на Донбассе в 2014 году. По словам исполнительницы, прежние молчуны решили "переобуться" после полномасштабной агрессии России против Украины.

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У себя в инстаграм-историях Кароль напомнила: добрые дела надобно совершать не ради фото на страницах, а от сердца. Ну а украинцы через некоторое время сами, дескать, поймут, кто есть кто.

"В 2014 году выбрать свою страну для артиста было тяжело. Немногим это было "по силам". Были сложные и проблемные времена. Но вам было по*ую... Когда закончились российские концерты, наступила трудность у вас. Уже некуда бежать. Попытка перекраситься зашкаливает! Делайте дела не для поста в Инстаграме, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – народ", – написала ныне пребывающая за границей Кароль.

К кому именно из молчавших 8 лет людей обращалась Татьяна Либерман, она не уточнила.

instagram tina_karol

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Узнаваемая блондинка покинула Украину еще в начале обстрелов Россией украинских городов. После этого певица была замечена на митинге в Варшаве в поддержку Украины и за мир. Там она исполнила украинские песни и прошлась во главе колонны соотечественников с сине-желтым флагом.

Ранее мы писали о том, кто из украинских знаменитостей перебрался во время войны в западные регионы Украины, а кто – вообще покинул страну. География выехавших звезд – от европейских стран до Индонезии.