Лобода показала подросшую дочь

Светлана поделилась теплыми снимками с отдыха со старшей дочерью Евой.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Светлана Лобода сейчас отдыхает в теплой стране вместе со своими дочками - Евой и Тильдой. Артистка редко демонстрирует свою личную и семейную жизнь, а лицо младшей дочери и вовсе пока не показала поклонникам. Светлана поделилась нетипичным для нее постом, где рассказала о общении со своей старшей дочерью, а также показала несколько "живых" фото с Евой.

Светлана со старшей дочерью Евой. instagram lobodaofficial

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Лобода поделилась серией снимков, где они с Евой на фоне джунглей. Артистка показалась в стильном льняном наряде кремового и кофейного цвета - светлый топ, который закрывает только грудь, а также свободную юбку в пол А-силуэта. Ева выбрала яркие розовые шорты и белую футболку с серебряными вкраплениями. Светлана отметила, что для нее самое интересное - это наблюдать за взрослением дочери.

Поклонники отметили, как выросла Ева. instagram lobodaofficial

"Обожаю наши прогулки с Евочкой . Нам всегда есть что обсудить. Наблюдать за тем, как взрослеет твоя дочь, как меняются ее взгляды на жизнь - пожалуй, самый интересный процесс. И, безусловно, эти перемены отражаются в выборе одежды. Тут нам всегда непросто договориться," - поведала Светлана.

Светлана со старшей дочерью Евой. instagram lobodaofficial

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В комментариях отметили, что между семейными снимками Лободы всегда проходит долгое время, поэтому они могут увидеть сильные изменения и взросление Евы.

Ранее мы писали, что Лобода радует поклонников снимками с отдыха. Певица хвастается модными купальниками и невероятными видами на океан.