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Магнитные бури 1 февраля в Украине – чего ожидать

Магнитные бури 1 февраля 2022 года, согласно прогнозу, пощадят метеочувствительных людей. Однако этого не скажешь о некоторых других днях месяца.

Автор: Дмитрий Сыч
Магнитные бури 1 февраля в Украине – чего ожидать
1 февраля не стоит опасаться магнитных бурь
depositphotos

Новый зимний месяц несколько раз потревожит украинцев магнитными бурями красного уровня. В эти дни метеочувствительные люди будут подвержены последствиям столкновения солнечного ветра с магнитным поле Земли. Данные возмущения планеты проявятся в организме целой чередой неприятных ощущений. В их числе:

  • головные боли
  • головокружения
  • общее чувство слабости
  • нарушения сна
  • пропажа аппетита и тошнота
  • раздражительность
  • скачки давления
  • ухудшенная концентрация внимания
  • ломота в теле
  • боли в местах переломов и суставах
  • обострение хронических недугов

Магнитные бури 1 февраля в Украине прогноз

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Второй зимний месяц 2022 года начнется без возбуждений магнитосферы. Взаимодействие Солнца и Земли в магнитном плане даже не переступит предел G1, которым ученые обозначают самую слабую магнитную бурю.

А вот 4 и 11 февраля многим людям в прямом смысле не поздоровится от согревающей нашу планету звезды. 10 и 12 числа геомагнитное поле тоже будет неспокойным, однако не настолько.

tesis.lebedev.ru

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Ранее мы уже писали: в феврале землян ожидает ухудшение геомагнитного фона. А также сообщали о том, что поведение Солнца не всегда стабильно. Поэтому прогноз может меняться ближе к намеченным магнитным бурям.

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Теги:
космос, Земля, здоровье, магнитная буря, солнце

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