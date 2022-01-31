Магнитные бури 1 февраля в Украине – чего ожидать

Магнитные бури 1 февраля 2022 года, согласно прогнозу, пощадят метеочувствительных людей. Однако этого не скажешь о некоторых других днях месяца.

Новый зимний месяц несколько раз потревожит украинцев магнитными бурями красного уровня. В эти дни метеочувствительные люди будут подвержены последствиям столкновения солнечного ветра с магнитным поле Земли. Данные возмущения планеты проявятся в организме целой чередой неприятных ощущений. В их числе:

головные боли

головокружения

общее чувство слабости

нарушения сна

пропажа аппетита и тошнота

раздражительность

скачки давления

ухудшенная концентрация внимания

ломота в теле

боли в местах переломов и суставах

обострение хронических недугов

Магнитные бури 1 февраля в Украине – прогноз

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Второй зимний месяц 2022 года начнется без возбуждений магнитосферы. Взаимодействие Солнца и Земли в магнитном плане даже не переступит предел G1, которым ученые обозначают самую слабую магнитную бурю.

А вот 4 и 11 февраля многим людям в прямом смысле не поздоровится от согревающей нашу планету звезды. 10 и 12 числа геомагнитное поле тоже будет неспокойным, однако не настолько.

tesis.lebedev.ru

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Ранее мы уже писали: в феврале землян ожидает ухудшение геомагнитного фона. А также сообщали о том, что поведение Солнца не всегда стабильно. Поэтому прогноз может меняться ближе к намеченным магнитным бурям.