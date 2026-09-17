Фрукты-антидепрессанты: что съесть, чтобы улучшить настроение

Автор: Сайко Леся

Фрукты — это не только источник витаминов, но и отличный способ естественным образом стимулировать выработку «гормонов счастья» (серотонина, дофамина и эндорфинов). В состав некоторых плодов входят аминокислота триптофан, магний, витамины группы B и природные сахара, которые мягко воздействуют на нервную систему, снимают усталость и помогают бороться со стрессом.

Фрукты и ягоды для хорошего настроения

Бананы. Главный продукт против осенней хандры. Бананы богаты витамином B6 и триптофаном — аминокислотой, которая в организме превращается в серотонин. Кроме того, содержащийся в них магний снижает уровень тревожности и помогает бороться с бессонницей.

Главный продукт против осенней хандры. Бананы богаты витамином B6 и триптофаном — аминокислотой, которая в организме превращается в серотонин. Кроме того, содержащийся в них магний снижает уровень тревожности и помогает бороться с бессонницей. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, мандарины). Витамин C в составе цитрусовых снижает уровень кортизола (гормона стресса) и укрепляет иммунитет. Сам по себе яркий цвет и освежающий аромат цитрусовых эфирных масел стимулируют нервную систему, бодрят и моментально поднимают тонус.

Витамин C в составе цитрусовых снижает уровень кортизола (гормона стресса) и укрепляет иммунитет. Сам по себе яркий цвет и освежающий аромат цитрусовых эфирных масел стимулируют нервную систему, бодрят и моментально поднимают тонус. Ягоды (черника, клубника, малина). Содержат высокие концентрации антиоксидантов и флавоноидов. Они улучшают кровообращение головного мозга, снижают уровень воспалений и предотвращают резкие перепады настроения.

Содержат высокие концентрации антиоксидантов и флавоноидов. Они улучшают кровообращение головного мозга, снижают уровень воспалений и предотвращают резкие перепады настроения. Ананасы. Богаты триптофаном и ферментом бромелайном, который улучшает пищеварение. Здоровый кишечник напрямую связан с ментальным благополучием: именно в ЖКТ вырабатывается до 90% всего серотонина.

Богаты триптофаном и ферментом бромелайном, который улучшает пищеварение. Здоровый кишечник напрямую связан с ментальным благополучием: именно в ЖКТ вырабатывается до 90% всего серотонина. Киви. В двух плодах киви содержится суточная норма витамина C, а также фолиевая кислота (витамин B9). Дефицит фолиевой кислоты часто связывают с повышенной утомляемостью и склонностью к депрессивным состояниям.

В двух плодах киви содержится суточная норма витамина C, а также фолиевая кислота (витамин B9). Дефицит фолиевой кислоты часто связывают с повышенной утомляемостью и склонностью к депрессивным состояниям. Авокадо. Хотя авокадо чаще воспринимается как овощ, с ботанической точки зрения это фрукт. В нём содержатся полезные жирные кислоты омега-3, витамин B6 и калий, которые нормализуют работу нервной системы и стабильно поддерживают уровень энергии.

Хотя авокадо чаще воспринимается как овощ, с ботанической точки зрения это фрукт. В нём содержатся полезные жирные кислоты омега-3, витамин B6 и калий, которые нормализуют работу нервной системы и стабильно поддерживают уровень энергии. Яблоки. Высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это предотвращает скачки глюкозы, которые часто становятся причиной резких вспышек раздражительности и усталости.

Как добавить их в рацион