Фрукты-антидепрессанты: что съесть, чтобы улучшить настроение
Фрукты-антидепрессанты: что съесть, чтобы улучшить настроение, magnific.com
Фрукты — это не только источник витаминов, но и отличный способ естественным образом стимулировать выработку «гормонов счастья» (серотонина, дофамина и эндорфинов). В состав некоторых плодов входят аминокислота триптофан, магний, витамины группы B и природные сахара, которые мягко воздействуют на нервную систему, снимают усталость и помогают бороться со стрессом.
Фрукты и ягоды для хорошего настроения
- Бананы. Главный продукт против осенней хандры. Бананы богаты витамином B6 и триптофаном — аминокислотой, которая в организме превращается в серотонин. Кроме того, содержащийся в них магний снижает уровень тревожности и помогает бороться с бессонницей.
- Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, мандарины). Витамин C в составе цитрусовых снижает уровень кортизола (гормона стресса) и укрепляет иммунитет. Сам по себе яркий цвет и освежающий аромат цитрусовых эфирных масел стимулируют нервную систему, бодрят и моментально поднимают тонус.
- Ягоды (черника, клубника, малина). Содержат высокие концентрации антиоксидантов и флавоноидов. Они улучшают кровообращение головного мозга, снижают уровень воспалений и предотвращают резкие перепады настроения.
- Ананасы. Богаты триптофаном и ферментом бромелайном, который улучшает пищеварение. Здоровый кишечник напрямую связан с ментальным благополучием: именно в ЖКТ вырабатывается до 90% всего серотонина.
- Киви. В двух плодах киви содержится суточная норма витамина C, а также фолиевая кислота (витамин B9). Дефицит фолиевой кислоты часто связывают с повышенной утомляемостью и склонностью к депрессивным состояниям.
- Авокадо. Хотя авокадо чаще воспринимается как овощ, с ботанической точки зрения это фрукт. В нём содержатся полезные жирные кислоты омега-3, витамин B6 и калий, которые нормализуют работу нервной системы и стабильно поддерживают уровень энергии.
- Яблоки. Высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это предотвращает скачки глюкозы, которые часто становятся причиной резких вспышек раздражительности и усталости.
Как добавить их в рацион
- Правильный перекус: заменяйте рафинированные сладости свежими фруктами — это даст долгую энергию без «сахарного спада».
- Утренний буст: добавляйте ягоды и бананы в овсянку или йогурт на завтрак.
- Смузи: сочетайте цитрусовые, ананас и авокадо для получения питательного витаминного напитка.