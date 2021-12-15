Лепс попал в психбольницу - СМИ

Представители артиста отрицают госпитализацию.

Автор: Шапарь Анастасия

Известный исполнитель Григорий Лепс был госпитализировал в психбольницу. Причем, второй раз за неделю. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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Стало известно, что в первый раз, когда Григорий попал в больницу, то был в сильном алкогольном опьянении. Он говорил, что "в последнее время самый лучший день к нему не заходит, да и счастливым, как никто, он себя назвать уже не может". Возможно, это зависит от внезапной новости о разводе Григория с супругой спустя 20 лет брака.

Тогда врачи предложили остаться в больнице, но исполнитель стал буйным. На помощь пришла психбригада, чтобы направить его в реанимацию. Психиатр выписал сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике, но Лепс отказался.

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Спустя день артист вернулся в больницу - пьяный и с охраной. Его оставили на ночь в больнице. Врачи подозревают у артиста не только проблемы с психикой, но и гипертонический криз.

Представитель артиста отрицает госпитализацию в психбольницу. instagram gvleps

Также о неких проблемах у Лепса говорила Лариса Долина. Певица написала в Инстаграм, что у них сорвался дуэт "из-за внезапной Гришиной болезни".

Однако представитель Григория Лепса Владимир Урюпин сообщил информагентству "Москва", что его артиста никто не госпитализировал. Якобы Григорий сейчас дома и готовится к концерту, что пройдет в выходные.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек обвинил бывшую супругу в своих проблемах с алкоголем. Актер поведал, что если бы не развелся с Гарнер, то продолжил бы пить.