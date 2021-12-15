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Бен Аффлек об алкогольной зависимости: Если бы мы не развелись с Гарнер, то я бы продолжил пить

Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме. Сейчас актер поборол пагубную привычку.

Автор: Шапарь Анастасия
Бен Аффлек об алкогольной зависимости: Если бы мы не развелись с Гарнер, то я бы продолжил пить
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер развелись в 2015 году.
EPA/UPG

Актер Бен Аффлек дал откровенное интервью изданию Entertainment Tonight, где рассказал об алкоголизме. Мужчина поведал, что если бы не развелся с женой, актрисой Дженнифер Гарнер - пил бы дальше.

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Актер откровенно рассказал о подробностях своего брака с Гарнер. По словам Бена, он был несчастлив в этих отношениях.

"Я был как в ловушке. Если бы мы не развелись, то я бы продолжил пить. Возможно, мы бы даже дрались друг с другом, потому что было невыносимо находиться рядом. Я не мог уйти от детей, но был несчастен. Я не знал, что мне делать. Я мог выпить бутылку виски и заснуть на кушетке, но это не было выходом из ситуации," - рассказал откровенно актер.

Бен Аффлек сейчас счастлив в отношениях с Лопес.
Бен Аффлек сейчас счастлив в отношениях с Лопес.
EPA/UPG

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Аффлек отметил, что оставался с Гарнер только ради троих детей, пытался спасти семью. Но ничего не вышло.

"У нас был брак, который не удался. Это случилось. Я люблю и уважаю ее," - добавил Бен.

Актер отказался от алкоголя ради детей.

"Я просто увидел, как они смотрят на меня. Это невозможно забыть, невозможно не понять. После этого мне ни разу не хотелось напиться," - сообщил Бен Аффлек.

Ранее мы писали, что Бен также сообщил о причинах первого расставания с Джей Ло. Звезды встречались в начале 2000-х, дело шло к свадьбе, но в 2004 они расстались.

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Теги:
Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер, алкоголизм, новости Голливуда

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