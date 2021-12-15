Бен Аффлек назвал причину, почему они расстались с Джей Ло первый раз

Первый раз Дженнифер и Бен встречались в начале 2000-х, однако расстались прямо перед свадьбой.

Автор: Шапарь Анастасия

Воссоединение спустя почти 20 лет Джей Ло и Бена Аффлека очень взбудоражило мировую публику. Однако сейчас пара сверкает от счастья и вовсе не прячет свою нежность на публике. Но почему же они расстались тогда, в начале 2000-х, Бен рассказал в новом интервью изданию Entertainment Tonight.

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Актер поведал, что в их первых отношениях сыграло роль негативное внимание СМИ.

"Я бы сказал, что это было около 50% того, что испортило наши отношения. Мысль, что люди ненавидят вас и ненавидят вас вместе отравляет, и никто не хотел быть частью этого," - поделился Аффлек.

Также Бен рассказал, как переживал расставание с Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек постоянно говорит, что решение возобновить отношения с Джей - одно из важных в его жизни. EPA/UPG

"Я был ужасно пораженным и злым, и чувствовал себя дураком," - поделился актер.

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Напомним, в 2004 году стало известно о расставании звездной пары. Бен сделал предложение Лопес, они готовились к свадьбе, но она так и не произошла.

Бен вскоре поженился с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой у них появилось трое детей. Актер также рассказал, что эти отношения его отравляли, и если бы он не ушел от жены - стал бы алкоголиком. Позже он был вместе с актрисой Анной де Армас, но в конце 2020 с ней расстался.

Дженнифер Лопес была замужем за музыкантом Марком Энтони, с которым у них родились двойняшки. После у нее было несколько романов, крайним из них был со бейсболистом Алексом Родригесом. Пара готовилась к свадьбе, но весной 2021 сообщила о расставании. После чего стало известно о второй волне чувств Бена и Джей Ло.

Ранее мы писали, что Алекс Родригес был шокирован, что его бывшая сошлась с актером. Спортсмен очень расстроился этой новости и даже пытался ее отговорить.