Как сейчас выглядит Шарлотта

Автор: Коваленко Наталья

Звезда культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар и ее дочь от брака актрисы с Фредди Принцем-младшим совершили редкий совместный выход на красную дорожку. 49-летняя актриса и 17-летняя Шарлотта Грейс посетили звездную вечеринку People and InStyle Drive-By Party в Лас-Вегасе.

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Звездная семья привлекла внимание фотографов парными образами и заметной разницей в росте. Шарлотта оказалась выше актрисы, несмотря на то что Сара Мишель надела высокие каблуки-шпильки.

Мама и дочь выбрали наряды в стиле total black и держались за руки перед камерами. Шарлотта примерила для мероприятия кожаную куртку, черную мини-юбку, полупрозрачные черные колготки и ботильоны. Геллар появилась на публике в блестящем черном мини-платье.

В беседе с журналистами People Шарлотта подтвердила, что планирует пойти по стопам звездных родителей и уже еженедельно посещает уроки актерского мастерства. Сара Мишель Геллар уточнила, что дочь занимается с тем же педагогом, с которого когда-то начинали карьеру она и ее муж Фредди Принц-младший.

Напомним, что Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший женаты с 2002 года. Помимо Шарлотты, у пары есть еще один ребенок — 14-летний сын Рокки.

Сара Мишель Геллар с 17-летней дочерью Getty Images

Сара Мишель Геллар с 17-летней дочерью Getty Images