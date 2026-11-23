Танцовщица показала свою семью в новом составе

Автор: Коваленко Наталья

Шоптенко показала, как третий муж проводит время с ее 8-летним сыном facebook.com/shoptenko.alena

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая в сентябре в третий раз вышла замуж за австрийца Кристиана, поделилась семейными кадрами. На своей странице в инстаграме танцовщица показала, как провела воскресенье вместе с новым мужем и 8-летним сыном Алексеем от предыдущего брака.

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В сториз Алена опубликовала видео и фото, на которых она вместе с Кристианом помогает сыну со школьным заданием. Семья дружно разрисовывала большой ватман краской.

«Обычное такое себе воскресенье. Когда в школьное задание ребенка нарисовать ватман включилась вся семья», — подписала публикацию Шоптенко.

Напомним, что у самого Кристиана от предыдущих отношений есть трое детей. Сейчас Алена в обновленном составе семьи живет в Вене, однако регулярно бывает в Украине.

Шоптенко с мужем и сыном instagram.com/alena_shoptenko

Шоптенко с мужем и сыном instagram.com/alena_shoptenko