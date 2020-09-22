Не спеши: Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2020

Переход на зимнее время 2020 в Украине состоится в октябре

В Украине временной переход осуществляют два раза в год. Предыдущий отсчет по летнему времени начался в три ночи 29-го марта. Тогда стрелки переместили на час вперед.

А в субботу, 24-го октября, чтоб не потерять титул "мис/мистер пунктуальность", необходимо перевести часы на шестьдесят минут назад. И сделать это нужно в 4:00.

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Мнения экспертов о том, стоил ли переводить время, разнятся. Медики в этом вопросе более однозначны. По их словам, на адаптацию после временного сдвига человеческому организму может понадобиться от недели и больше. Поэтому полезность такого стрессового процесса сомнительна.

Да и теперешние экономические факторы, считают некоторые знатоки, уже позволяют отказаться от смен времени. Ведь одна из причин, почему начали сдвигать стрелки, была связана с выработкой электричества. В начале прошлого столетия его использовали только для освещения. С развитием техники возросло количество техники, которая функционирует на электричестве, и фактор использования искусственного освещения только в темные периоды суток уже не настолько важен.

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Еще многие называют перевод времени – пережитком прошлого. Но законодатели пока не согласны. У нас переводят часы в соответствии с постановлением Кабмина от 13 мая 1996 под номером 509.

А вот в Европе в 2020-м последняя "обязаловка" относительно сдвига стрелок. Со следующего года страны Евросоюза будут сами решать, по какому времени жить.

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