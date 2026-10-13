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«Предательница» Maruv рассталась с мужем после 14 лет отношений

Певица выпустила заявление о разводе

Автор: Коваленко Наталья
«Предательница» Maruv рассталась с мужем после 14 лет отношений
«Предательница» Maruv рассталась с мужем после 14 лет отношений facebook.com/MaruvOfficial

Скандальная певица Maruv (Анна Корсун), которая после начала полномасштабного вторжения замалчивала войну и уехала из Украины, сообщила о разводе со своим мужем и пиар-менеджером Александром Корсуном. Пара была вместе 14 лет.

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О разрыве отношений исполнительница лично объявила в социальных сетях, чтобы избежать сплетен и спекуляций. При этом Maruv закрыла возможность комментировать пост и заявила, что не собирается раскрывать причин и подробностей развода.

«Мы с моим мужем завершили отношения длиной в 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете это от меня, а не из прессы. Комментарии к этому посту закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг данной темы. Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться об его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой. Подробности нашего расставания выносить в публичное пространство я не стану, надеюсь, это решение будет принято и вами с уважением», — заявила певица.

Александр и Анна знакомы еще со студенческих лет в Харькове. В 2022 году у супругов родился первенец.

Напомним, Maruv еще до 2022 года активно строит карьеру в России. После начала полномасштабного вторжения РФ певица цинично снялась для российского глянца и уехала в Европу, отказавшись осудить действия страны-агрессора.

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Теги:
Maruv, шоу-бизнес, разводы звезд

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