Никитюк надела звезду Сердючки, посетив ее шоу в Венгрии

Леся Никитюк примерила головной убор Верки Сердючки и поделилась впечатлениями от ее концерта за границей.

Никитюк отправилась в Будапешт с подругами

Леся Никитюк в конце октября побывала в Будапеште (Венгрия), где посетила выступление Верки Сердючки – персонажа Андрея Данилко. Компанию ей составили дизайнер Эльвира Гасанова и ведущая Валерия Товстолес.

Читай также: Сердючка показала свою кошачью версию

На мероприятие Леся надела облегающее черное мини-платье с глубоким декольте. Особым акцентом стал блестящий головной убор в форме звезды – символ сценического образа Сердючки. Свой ансамбль она дополнила сумочкой Gucci.

В инстаграме телеведущая поделилась серией фотографий с вечера и поблагодарила за "концерт и два бокала просеко".

После выступления телеведущая также показала кадры с прогулке по городу. Для выхода она выбрала меховой образ.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

Читай также: Никитюк упрекнула Козловского в краже имени для сына

Ранее Леся говорила, что хотела бы пригласить Верку Сердючку выступить на ее свадьбе с женихом Дмитрием Бабчуком. Пара воспитывает годовалого сына Оскара, лицо которого публике не показывает.