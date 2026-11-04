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Никитюк надела звезду Сердючки, посетив ее шоу в Венгрии

Леся Никитюк примерила головной убор Верки Сердючки и поделилась впечатлениями от ее концерта за границей.

Автор: Дмитрий Сыч
Никитюк надела звезду Сердючки, посетив ее шоу в Венгрии
Никитюк отправилась в Будапешт с подругами
instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк в конце октября побывала в Будапеште (Венгрия), где посетила выступление Верки Сердючки – персонажа Андрея Данилко. Компанию ей составили дизайнер Эльвира Гасанова и ведущая Валерия Товстолес.

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На мероприятие Леся надела облегающее черное мини-платье с глубоким декольте. Особым акцентом стал блестящий головной убор в форме звезды – символ сценического образа Сердючки. Свой ансамбль она дополнила сумочкой Gucci.

В инстаграме телеведущая поделилась серией фотографий с вечера и поблагодарила за "концерт и два бокала просеко".

После выступления телеведущая также показала кадры с прогулке по городу. Для выхода она выбрала меховой образ.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

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Ранее Леся говорила, что хотела бы пригласить Верку Сердючку выступить на ее свадьбе с женихом Дмитрием Бабчуком. Пара воспитывает годовалого сына Оскара, лицо которого публике не показывает.

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Теги:
концерт, шоу, Венгрия, Верка Сердючка, Леся Никитюк, шоу-бизнес, Будапешт

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