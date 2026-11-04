Где будет жить бывшая звезда «Женского квартала» с мужем и сыном

Автор: Коваленко Наталья

Алина Блажкевич сообщила о переезде из Киева и пожаловалась на цены перевозки instagram.com/alinablazhkevych

Украинская актриса и юмористка Алина Блажкевич сообщила подписчикам, что вместе с семьей приняла решение временно покинуть столицу. Главными причинами переезда стали усиление вражеских обстрелов и частые отключения света.

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В своих инстаграм-сториз бывшая звезда проектов «Женский квартал» и «Лига смеха» призналась, что это решение далось ей крайне нелегко, ведь она совсем не хочет уезжать из дома.

«Друзья. Поделюсь. Наша семья решила сбежать из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно. Я не хочу. Но…», — поделилась эмоциями Блажкевич.

По словам Алины, она с мужем Романом и 2-летним сыном Андреем планирует отправиться в одну из западных областей Украины. Во время сбора вещей актриса столкнулась с высокими ценами на грузовые перевозки.

«Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны — напишите мне. Я не понимаю логистику этой перевозки. Реально ли это у всех ТАК ДОРОГО? Перевозка стоит столько, что проще все выбросить и купить новое», — с иронией отметила юмористка.

Алина Блажкевич объявила о переезде instagram.com/alinablazhkevych