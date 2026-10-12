АфишаАфиша
Русский Українська

«Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой

Модель объявила пол и имя новорожденного ребенка

Автор: Коваленко Наталья
«Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой
«Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой
Getty Images

Американская модель и ведущая Оливия Калпо и ее муж, игрок в американский футбол Кристиан Маккэфри, празднуют пополнение в семье. У супругов родился второй ребенок.

Читай также: Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать

Радостной новостью 34-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» и 30-летний спортсмен поделились в совместном посте в инстаграме. Влюбленные опубликовали серию трогательных черно-белых фотографий из роддома и домашней семейной фотосессии.

В подписи Оливия рассекретила, что малыш появился на свет еще 29 сентября. У пары родился мальчик, которому они дали имя Роман Огастус.

Напомним, что Калпо и Маккэфри в отношениях с 2019 года. Весной 2023-го Кристиан сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а 29 июня 2024 года они сыграли изысканную свадьбу в Род-Айленде. У супругов уже есть дочь Колетт Аннализ, которая родилась в июле прошлого года.

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo
Оливия Калпо родила второго ребенка instagram.com/oliviaculpo

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, мисс вселенная, дети звезд, Оливия Калпо

Статьи по теме

Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать
Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать
В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие
В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие
"Осеннее счастье": Меган Маркл показала занятие своих детей на природе
"Осеннее счастье": Меган Маркл показала занятие своих детей на природе
«Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни Поляковой
«Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни Поляковой
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK