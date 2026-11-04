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«Греемся объятиями»: MamaRika поделилась летними фото с любимым

Певица показала архивные кадры с Сергеем Середой

Автор: Коваленко Наталья
«Греемся объятиями»: MamaRika поделилась летними фото с любимым
«Греемся объятиями»: MamaRika поделилась летними фото с любимым instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika решила в прохладную осеннюю погоду напомнить фанатам о теплых моментах лета. На своей странице в инстаграме звезда сцены поделилась архивными кадрами с романтической фотосессии с мужем Сергеем Середой.

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На снимках MamaRika позировала в белом длинном платье на бретелях и с разрезом на бедре, а Сергей был в розовой рубашке с изображением цифр, серой майке и полосатых брюках.

Середа нежно обнимал любимую, целовал ее в щеку и плечо, а на одном из кадров игриво положил ладонь жене на грудь.

«Холодно жесть, греемся объятиями и фотками с лета», — подписала исполнительница.

Напомним, что MamaRika и Сергей Середа вместе уже почти 12 лет. Официально супругами они стали в начале 2020 года. Пара воспитывает 5-летнего сына Давида.

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official
MamaRika и Сергей Середа instagram.com/mamarika_official

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Теги:
шоу-бизнес, mamarika, Сергей Середа

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