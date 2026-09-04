Звезда «Бриджертонов» Сабрина Бартлетт вышла замуж в Италии

Среди гостей был ее экранный возлюбленный Джонатан Бейли

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса Сабрина Бартлетт, известная по роли оперной певицы Сиены Россо в первом сезоне популярного сериала Netflix «Бриджертоны», вышла замуж. Избранником звезды стал австралийский бизнесмен Лаки Стюарт.

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Роскошная свадьба состоялась в Тоскане (Италия) на территории курорта La Pescaia Resort в регионе Маремма. Видео с празднования опубликовало в инстаграме ивент-агентство The Curated Content Co, которое и занималось организацией свадьбы.

Церемония обмена клятвами прошла в саду. После этого гости наслаждались традиционным итальянским ужином за длинными столами под сияние гирлянд и живое исполнение музыкантов.

Поздравить молодоженов приехал коллега Сабрины по сериалу «Бриджертоны» — 38-летний актер Джонатан Бейли, сыгравший ее экранного возлюбленного лорда Энтони Бриджертона. Бейли появился на празднике в стильном черном смокинге и солнцезащитных очках.

Сабрина Бартлетт и Лаки Стюарт впервые показались вместе в соцсетях осенью 2023 года во время отдыха в Греции. Пара объявила о своей помолвке в декабре 2024 года, а весной 2025 года актриса впервые продемонстрировала роскошное кольцо с бриллиантом на красной дорожке в Лондоне.