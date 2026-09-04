Звезды «Назад в будущее 3» Стинберген и Ллойд воссоединились спустя 36 лет после съемок

Актеры сделали общее селфи

Автор: Коваленко Наталья

Обладательница премии «Оскар» Мэри Стинберген поделилась в инстаграме редким совместным селфи со своим коллегой и другом, 87-летним Кристофером Ллойдом. Актеры подарили зрителям одну из самых романтичных кинопар 90-х, сыграв Клару Клейтон и Дока Эмметта Брауна в фильме «Назад в будущее 3».

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Дружба артистов длится уже почти 50 лет — они впервые встретились на съемочной площадке еще в 1978 году. В своей публикации 73-летняя Стинберген поделилась теплыми воспоминаниями о встрече с Ллойдом и его женой Лизой.

«Было так замечательно недавно увидеть моего давнего друга Криса Ллойда и его прекрасную жену Лизу», — подписала знаменитость.

Мэри вспомнила, что ее самая первая сцена в кинокарьере в фильме «Направляясь на юг» была именно с Кристофером Ллойдом.

«Крис был в первой сцене, которую я снимала в своей карьере. Это был фильм под названием "Направляясь на юг", режиссером которого был Джек Николсон, а в главной роли — Джек. Я была очень напуганной 24-летней девушкой, прошедшей путь от нулевого фильма до главной роли в фильме с крупнейшей звездой того времени. Я даже никогда не была за пределами страны и получила свой первый паспорт, чтобы иметь возможность поехать в Дуранго, Мексика, где снимался фильм. Все это означает, что там, в Мексике, напуганный новичок в кино нашел друга в лице Криса Ллойда, который не мог быть ко мне добрее. Он был смешным и подбадривающим, и это был человек, к которому я могла обратиться, чтобы задать неловкие вопросы», — рассказала актриса.

Мэри Стинберген и Кристофер Ллойд instagram.com/mary_steenburgen Getty Images

Мэри Стинберген и Кристофер Ллойд instagram.com/mary_steenburgen Getty Images