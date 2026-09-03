Лохан выставила спортивные селфи из ОАЭ

Линдси Лохан снялась с помощью зеркала в тренировочном зале.

Линдсей Лохан поделилась в инстаграме новыми фото с занятия, которое, судя по спортивному инвентарю, может быть связано с флай-йогой.

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40-летняя американская актриса снялась перед зеркалом. Для тренировки она выбрала черные лосины и топ, дополнив образ светлой полупрозрачной кофтой.

instagram lindsaylohan

instagram lindsaylohan

instagram lindsaylohan

Лохан живет в Дубае вместе с мужем Бадаром Шамасом и их 3-летним сыном Луайем. В июле супруги отпраздновали день рождения мальчика.

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Актриса рассказывала в интервью о своем уходе за кожей и жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае она, мол, чувствует, что находится среди самого важного. Что касается кожи, то этот орган Линдси изменился после рождения потомка. Американка использует простые и "действительно чистые" средства. Если у нее есть время на протяжении недели – ходит на процедуры для лица или делает лазер, заботится о коллагене.