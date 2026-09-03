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Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO: раскрыта дата премьеры

Представлены новые кадры из первого сезона

Автор: Коваленко Наталья
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO: раскрыта дата премьеры
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO: раскрыта дата премьеры instagram.com/harrypotter

Телеканал HBO презентовал расширенный трейлер премьерного сезона долгожданной телевизионной адаптации культовой франшизы о Гарри Поттере. Первый сезон будет полностью посвящен событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Премьера сериала состоится на платформе Max 25 декабря 2026 года.

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В ролике можно увидеть, как главный герой, которого играет Доминик Маклафлин, надевает мантию-невидимку, играет в квиддич и встречается с профессором Снейпом. Трейлер вышел спустя полгода после публикации тизера.

Помимо Маклафлина, в сериале также снимаются Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон в ролях Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Среди других актеров: Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида и Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса, Люк Таллон сыграет Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус появится в роли Аргуса Филча, Локс Пратт — в роли Драко Малфоя, Джонни Флинн — в роли его отца Люциуса, Бел Паули — в роли Петунии Дурсль, Дэниел Ригби — в роли Вернона Дурсль, а Кэтрин Паркинсон — в роли Молли Уизли.

Производство сериала с большим бюджетом началось в Хартфордшире, Англия, в прошлом июле.

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Теги:
трейлер, Гарри Поттер, шоу-бизнес

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