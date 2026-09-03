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«Когда повезло с папой»: Бедняков показал забавные кадры с 10-летней дочерью

Шоумен поделился видео с семейного отдыха

Автор: Коваленко Наталья
«Когда повезло с папой»: Бедняков показал забавные кадры с 10-летней дочерью
«Когда повезло с папой»: Бедняков показал забавные кадры с 10-летней дочерью instagram.com/biedniakov

Известный украинский телеведущий, блогер и шоумен Андрей Бедняков поделился в своем инстаграме серией забавных кадров с отдыха вместе с дочерью от брака с актрисой Анастасией Короткой.

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Звездный папа отвел 10-летнюю Ксению в развлекательный парк. На одном из видео Бедняков вместе с Ксенией позирует на фоне огромного белого медведя и аниматоров на ходулях в ярких костюмах. Пока шоумен пританцовывает перед камерой, его дочь смущенно прикрывает лицо рукой.

На другом кадре Андрей замахивается огромным красным молотом возле игрового автомата-силомера, тогда как Ксения снова закрыла лицо ладонью и скрестила руки.

Далее в подборке было видео, где папа и дочь поменялись ролями. Теперь Бедняков закрывал лицо рукой, когда девочка наносила решительный удар по боксерской груше.

«Когда повезло с Папой», — лаконично подписал публикацию Андрей.

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Теги:
шоу-бизнес, Андрей Бедняков, дети звезд

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