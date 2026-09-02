Эффект ламинирования без салона: как самостоятельно уложить брови

Автор: Мельник Анна

Бьюти-рутина все чаще строится вокруг средств, которые позволяют получить заметный результат за несколько минут. Гель для бровей давно стал одним из таких продуктов: несколько движений щеточкой — и волоски выглядят аккуратно, форма становится выразительнее, а макияж приобретает завершенность.

Сегодня в тренде зачесанные вверх и аккуратно уложенные волоски с естественной текстурой. Даже эффект ламинирования стал мягче: вместо слишком жестких и блестящих бровей актуальны легкий lift и гибкая фиксация.

Но найти средство, которое одновременно хорошо держит форму, не склеивает волоски, не оставляет белого налета и не утяжеляет брови, бывает непросто.

Почему сложно подобрать гель для бровей

Средства с легкой фиксацией могут терять форму уже через несколько часов, а продукты сильной фиксации иногда оставляют липкость, белый налет или ощущение жесткости. Некоторые гели склеивают волоски между собой, из-за чего брови выглядят неестественно.

Важную роль играет и щеточка. Если она набирает слишком много продукта или не позволяет тщательно проработать отдельные волоски, добиться аккуратной укладки будет сложнее.

Поэтому современный гель должен не просто фиксировать брови, а давать возможность быстро менять их внешний вид в зависимости от макияжа и образа.

Один гель — несколько вариантов укладки

Именно для этого создан новый гель-фиксатор для бровей SOIKA CEMENT. Он обеспечивает фиксацию до 12 часов и позволяет получить разный результат — от легкой естественной укладки до более выраженного эффекта ламинирования.

В основе формулы — гибкие полимеры нового поколения. VP/VA Copolymer создает эластичную пленку, которая удерживает волоски в нужном направлении, не делая их чрезмерно жесткими.

Средство быстро высыхает, не осыпается, не оставляет белого налета и не создает ощущения тяжести. Это особенно удобно для тех, кто хочет сохранить аккуратную форму бровей в течение всего дня, но при этом оставить их естественную текстуру.

От естественной укладки до эффекта ламинирования

Гель дополнен конической щеточкой с щетинками разной длины. Она помогает равномерно распределять продукт, работать даже с короткими волосками и задавать им нужное направление.

Для повседневного макияжа достаточно слегка прочесать брови вверх и немного наружу, повторяя их естественную линию. Если хочется более выразительной укладки, плоской стороной щеточки можно плотнее прижать волоски к коже, создав эффект ламинирования.

Результат легко адаптировать под разные образы: