3 парфюма с запахом дождя: что выбрать для прохладной погоды

Как пахнет дождь в парфюмерии

Автор: Мельник Анна

Запах дождя сложно повторить, поэтому парфюмеры передают его через сочетание водных, зеленых, минеральных и землистых нот. Получаются ароматы с эффектом влажного воздуха — прохладные, чистые и немного загадочные. Собрали три парфюма для тех, кому нравится эта особенная атмосфера.

Maison Margiela Replica When the Rain Stops

Один из самых узнаваемых ароматов на тему дождя. В нем ощущаются акватические и зеленые нюансы, а композиция постепенно становится мягче и цветочнее.

Demeter Rain

Практически буквальная интерпретация дождя во флаконе. Легкий, прозрачный и ненавязчивый вариант для тех, кто предпочитает свежие ароматы без сладкого шлейфа.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Не парфюм о дожде напрямую, но его минеральное, солоноватое и прохладное звучание отлично передает атмосферу сырого побережья после непогоды.