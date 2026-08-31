Участник группы NAZVA Павел Гоц объявил о разводе с женой

Артист расстался с Викторией Дзизюк спустя два года после свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Фронтмен украинской инди-группы NAZVA Павел Гоц объявил о завершении отношений со своей женой и креативным директором коллектива Викторией Дзызюк после двух лет брака.

Читай также: «Отбросило машину»: Гросу едва не погибла во время обстрела под Киевом

О разводе бывшая пара сообщила в совместном посте в инстаграме. 26-летний музыкант и его экс-избранница подчеркнули, что решение было взаимным, осознанным и бесконфликтным. Несмотря на разрыв, Павел и Маргарита сохранили хорошие отношения и продолжат совместную деятельность.

«Мы решили закончить наши отношения как пара. Это наше совместное решение, к которому мы пришли вместе — с любовью и уважением. Мы остаемся близкими людьми и командой. Дальше вместе делаем NAZVA, заботимся о Кобзе и бережем все хорошее, что создали вместе. Просто наши отношения изменились, и мы решили честно это принять. Нам обоим сейчас непросто, но мы поддерживаем друг друга и двигаемся дальше. Все хорошо. Просто теперь по-другому», — говорится в заявлении экс-супругов.