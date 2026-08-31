«Отбросило машину»: Гросу едва не погибла во время обстрела под Киевом

Певица остановилась в отеле в Бучанском районе

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Алина Гросу оказалась в эпицентре взрывов во время очередной атаки оккупантов на Киевскую область. Отельно-ресторанный комплекс «Цитадель» в селе Мила Бучанского района, где остановилась артистка, получил разрушения в результате попадания и последующей детонации на расположенных рядом складах вечером, 28 августа.

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Только через два дня после трагедии Алина рассказала, что приехала в столицу ради премьеры новой песни и поселилась в отеле, который в результате обстрела получил сильные повреждения. Исполнительница чудом не оказалась внутри здания во время удара, поскольку задержалась на рабочей встрече.

По словам звезды сцены, взрыв произошел прямо на ее глазах, а ударная волна была такой силы, что отбросила ее автомобиль. Снимками с последствиями разрушений и сохранившимся ключом от полностью разгромленного номера она поделилась в инстаграм-сториз. Гросу поблагодарила судьбу за то, что ее сын вместе с бабушкой не находились в тот момент в отеле.

«Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него. Все произошло на моих глазах. Ударной волной отбросило мое авто. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь… Спасибо Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад», — написала Алина.