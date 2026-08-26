Екатерина Остапчук объявила о второй беременности

Владимир Остапчук в четвертый раз станет отцом

Автор: Коваленко Наталья

Ведущий Владимир Остапчук и его третья жена, блогер Катерина Остапчук, вскоре снова станут родителями. Катерина опубликовала в инстаграме семейное видео, где вместе с мужем и полуторагодовалым сыном Тимофеем продемонстрировала на камеру снимки УЗИ и обнажила округлившийся животик.

Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года

Срок и пол будущей baby пара пока держит в тайне. Для 26-летней Катерины это будет второй ребенок, а для 41-летнего Владимира — уже четвертый. У него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко.

«+1. Наша благословенная маленькая семья», — лаконично подписала блогер.

Стоит отметить, что радостную новость Остапчуки сообщили спустя три месяца после эмиграции в Канаду. Сейчас супруги проживают в Монреале.