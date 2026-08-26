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Екатерина Остапчук объявила о второй беременности

Владимир Остапчук в четвертый раз станет отцом

Автор: Коваленко Наталья
Екатерина Остапчук объявила о второй беременности
Екатерина Остапчук объявила о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa

Ведущий Владимир Остапчук и его третья жена, блогер Катерина Остапчук, вскоре снова станут родителями. Катерина опубликовала в инстаграме семейное видео, где вместе с мужем и полуторагодовалым сыном Тимофеем продемонстрировала на камеру снимки УЗИ и обнажила округлившийся животик.

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Срок и пол будущей baby пара пока держит в тайне. Для 26-летней Катерины это будет второй ребенок, а для 41-летнего Владимира — уже четвертый. У него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко.

«+1. Наша благословенная маленькая семья», — лаконично подписала блогер.

Стоит отметить, что радостную новость Остапчуки сообщили спустя три месяца после эмиграции в Канаду. Сейчас супруги проживают в Монреале.

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Теги:
Владимир Остапчук, шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

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